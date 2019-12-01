Gobierno de Los Reyes fortalece la seguridad y el bienestar con acciones de alumbrado público: Humberto Jiménez

Gobierno de Los Reyes fortalece la seguridad y el bienestar con acciones de alumbrado público: Humberto Jiménez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 17:26:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Cuando las calles se iluminan, también se mejora la seguridad y es por ello, que el Ayuntamiento de Los Reyes, encabezado por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, continúa impulsando acciones que contribuyen a una ciudad más segura, ordenada y funcional.

A través de la Dirección de Servicios Públicos, se llevan a cabo trabajos permanentes de cambio y mantenimiento de lámparas en distintos puntos del municipio, con el objetivo de mejorar el alumbrado público y brindar mejores condiciones de seguridad a la población.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer los servicios básicos, atendiendo reportes ciudadanos y priorizando aquellas zonas donde la iluminación es fundamental para la movilidad y la tranquilidad de las familias.

Los trabajos recientes han beneficiado a comunidades como La Calabaza, donde una mejor iluminación representa no solo mayor seguridad, sino también bienestar y calidad de vida para quienes transitan y habitan en estas zonas.

El presidente municipal Humberto Jiménez Solís reiteró que su gobierno seguirá trabajando de manera constante para mejorar los servicios públicos, convencido de que calles bien iluminadas son sinónimo de prevención, tranquilidad y un municipio que avanza.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Zamora, Michoacán: Ultiman a tiros a dos motociclistas en la tenencia de Ario de Rayón
Menor de 10 años es atacado por jauría de perros en la colonia Ricardo Flores Magón de Tlapacoyan, Veracruz
Explota taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, Estado de México; hay una persona fallecida
Choque de un camión de pasajeros y un camión de paquetería deja cinco heridos en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Engañados por una mafia creada por el FBI y la DEA: así fue la histórica caída de un primo del máximo líder de Sinaloa
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Localizan con vida a dirigente de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo y a su primo
Comentarios