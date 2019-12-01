Gobierno de Jiquilpan continúa entrega apoyos de “Mejora tu Vivienda” en las comunidades

Gobierno de Jiquilpan continúa entrega apoyos de “Mejora tu Vivienda” en las comunidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 15:14:24
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Jiquilpan, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias del municipio, el alcalde Gerardo Olloqui Estrada, visitó la comunidad de Francisco Sarabia para realizar la entrega de apoyos del programa “Mejora tu Vivienda”.

Durante la jornada, familias de la comunidad recibieron estos apoyos que les permitirán avanzar en la mejora de sus hogares.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de mantenerse cercano a la gente y de seguir trabajando para que el desarrollo llegue a cada comunidad.

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