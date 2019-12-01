Gobierno de Bedolla ha invertido más de 600 mdp en infraestructura de seguridad: SCOP

Morelia, Michoacán, a 01 de diciembre del 2025.- En la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se han invertido más de 635 millones de pesos en infraestructura de seguridad pública, expuso Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP); se han realizado labores de rehabilitación en los cuarteles de nueve municipios con una inversión de 71.4 millones de pesos.

En el caso del cuartel de La Piedad, apuntó que la administración anterior nunca se iniciaron operaciones, por lo que comenzó la rehabilitación para que sea operativo y funcional.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó obras como el Cuartel Valladolid, al que se le invirtieron 26.6 millones de pesos con una capacidad de 600 elementos; stand de tiro en este mismo cuartel con una inversión de 41.6 millones de pesos. En el Cuartel de Las Cañas, se invirtieron 110.3 millones de pesos, cuenta con capacidad de 126 elementos.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) el gobierno del estado invirtió 218 millones de pesos para la construcción del complejo Sentimientos de la Nación, con una capacidad de 350 elementos; la barda perimetral y banquetas para rodear las instalaciones de la fiscalía con una inversión de 8.7 millones de pesos.

Rogelio Zarazúa señaló que se construyó el acceso al C5 en Jiquilpan con una inversión 16.2 mdp; la pavimentación del acceso al Cuartel Regional Zamora con una inversión de seis millones de pesos; el acceso al Cuartel de la Guardia Nacional en Tepalcatepec, también con una inversión de seis millones de pesos.

En Apatzingán se construyó también un Cuartel en el Tianguis Limonero con una inversión de 10 millones de pesos, con capacidad a 44 elementos. Se construyeron 41 canchas de Futbol 7 en 40 municipios con una inversión de 94 millones de pesos, esto a través del programa Fortapaz.

El secretario de Obras enfatizó que en enero inicia la construcción del Cuartel en la Meseta Purépecha, con capacidad de 50 elementos con inversión de 40 millones de pesos, contará con camino de acceso, cocina, dormitorios, lavandería, armería, consultorios, torre de vigilancia, etc.