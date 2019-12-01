Gobierno de Bedolla destina 10 mil mdp en infraestructura para Morelia, 3 veces más que la administración de Calderón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 15:25:56

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- Durante la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se han destinado 9 mil 982 millones de pesos para 21 obras públicas, lo que equivale a tres veces más lo invertido durante el Gobierno federal de Felipe Calderón, que fue de 3 mil 220 millones.

Detalló que dentro de las acciones de gran relevancia se encuentra el teleférico de Morelia; los distribuidores viales Eréndira y de la salida a Pátzcuaro; la construcción de los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico; así como el Paso Catrinas.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, señaló que dentro de las obras de alto impacto para la capital michoacana está el teleférico, el cual presenta un avance del 48 por ciento, y entraría en función a finales del 2026.

Explicó que nunca había existido tanta obra pública para Morelia como en la presente administración, ya que en cuatro años se han invertido alrededor de 6 mil 700 millones más que en el sexenio de Calderón.

Manifestó que lo invertido en infraestructura es el reflejo del compromiso del Gobierno de Michoacán con los habitantes, al priorizarse proyectos para mejorar la calidad de vida en materia de movilidad y otros servicios.