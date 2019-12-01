Gobierno de Apatzingán que encabeza Fanny Arreola avanza en las concesiones de agua a productores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:08:44
Apatzingán, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Durante años, las concesiones de agua se quedaron en el archivo. Desde 2019, productores de la Tierra Caliente esperaban una respuesta.

Hoy, esa historia empieza a cambiar:

Con el respaldo del Plan Michoacán y el trabajo del Gobierno de Apatzingán, se destrabaron 35 trámites de agua para uso agrícola, entre ellos 13 concesiones que llevaban años sin avanzar.

La presidenta Fanny Arreola lo dijo claro:

“Estos documentos son fruto de gestiones de años. Hoy, con apoyo federal, finalmente se les está dando trámite”.
Este avance no solo da certeza jurídica al campo, también abre la puerta a mejores condiciones de abastecimiento y a un nuevo trato con quienes producen la tierra.

Y esto apenas comienza:

220 trámites más recibirán acompañamiento.
Porque gobernar también es ordenar lo que otros dejaron pendiente.
Y en Apatzingán, el campo vuelve a ser prioridad.

