Gobierno de Apatzingán impulsa la autonomía económica de mujeres con entrega de créditos.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 21:24:47

Apatzingán, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, el Gobierno Municipal de Apatzingán realizó la entrega de 10 créditos dirigidos a mujeres emprendedoras del municipio, con el objetivo de apoyar el crecimiento de sus proyectos productivos.

La presidenta municipal Fanny Arreola destacó que impulsar el emprendimiento femenino representa una oportunidad para generar desarrollo económico y bienestar para las familias de la región.

Señaló que muchas mujeres son actualmente el pilar económico de sus hogares, por lo que brindar herramientas financieras para fortalecer sus negocios significa también fortalecer a las comunidades.

La alcaldesa subrayó que estos apoyos provienen del programa Fuerza Mujer, que busca reconocer el esfuerzo, la disciplina y la determinación de las mujeres que diariamente trabajan para sacar adelante sus proyectos.

Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno municipal de continuar impulsando programas que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico de las mujeres.

Con la entrega de estos créditos, el Gobierno de Apatzingán reafirma su compromiso de seguir generando acciones concretas que permitan a más mujeres fortalecer sus emprendimientos y mejorar la calidad de vida de sus familias.