Gobierno de Apatzingán fortalece el servicio de aseo público con entrega de nuevas unidades.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 20:06:55

Apatzingán, Michoacán, 08 de abril de 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán realizó la entrega de nuevas unidades para el área de Servicios Públicos, específicamente para el servicio de aseo público, con el objetivo de fortalecer la recolección de residuos en distintas colonias del municipio.

Durante el acto, la presidenta municipal Fanny Arreola destacó que estas unidades permitirán mejorar la capacidad de atención en zonas de gran extensión territorial, donde la generación de residuos requiere una operación más eficiente.

Explicó que los nuevos vehículos cuentan con una capacidad aproximada de 4 a 5 toneladas, lo que permitirá brindar un mejor servicio en colonias donde anteriormente era más complicado atender la demanda.

La alcaldesa subrayó que esta mejora no significa generar más basura, sino contar con las herramientas necesarias para responder de manera más eficaz a las necesidades de la población.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la conciencia ambiental, promoviendo acciones como recoger, separar y disponer adecuadamente los residuos, con el fin de construir un entorno más limpio y saludable para todas y todos.

También reconoció el trabajo del personal de aseo público, destacando su esfuerzo diario por mantener en mejores condiciones los espacios del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de Apatzingán reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.