Gobierno de Apatzingán acerca programa Orgullo Migrante a la ciudadanía.
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 15:18:35
Apatzingán, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- El Gobierno de Apatzingán, llevó a cabo la entrega de las Tarjetas Orgullo Migrante, una iniciativa federal exclusiva para Michoacán que busca fortalecer el apoyo a las familias con integrantes que radican en Estados Unidos.

Durante el evento, la presidenta municipal Fanny Arreola destacó la importancia de este programa como una herramienta para generar bienestar económico y mantener la unidad familiar a pesar de la distancia.

“Hoy me da mucho gusto entregarles estas tarjetas Orgullo Migrante, que representan un apoyo directo para las familias de Apatzingán. A través de ellas podrán acceder a descuentos en productos básicos, servicios y, si las gestiones avanzan favorablemente, también en predial y agua potable”, señaló la presidenta.

La alcaldesa agradeció de manera especial a Grupo Merza, empresa que se suma de forma destacada al programa ofreciendo descuentos importantes en canastas básicas, así como a los comercios y servicios que participan a nivel estatal.

Además de los descuentos, el programa contempla una tarjeta de remesas, mediante la cual las y los migrantes podrán enviar dinero desde Estados Unidos con una comisión preferencial de 3 dólares, significativamente menor a la de otros servicios. Las remesas podrán enviarse desde establecimientos como 7-Eleven, CVS, Walgreens, Walmart, Farmasi, Dollar Twin, Lacy Cash Xpress y Albert Stores, y cobrarse en cualquier Banco del Bienestar en México.

Para realizar el trámite, las personas interesadas deberán presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y correo electrónico, acudiendo a Manuel Alderete Isoria 196-B. Al tramitar una tarjeta, automáticamente se gestiona la segunda.

El Gobierno de Apatzingán refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano del Gobierno Federal para acercar programas que reconozcan la aportación de las familias migrantes y generen mejores condiciones de vida para la ciudadanía.

