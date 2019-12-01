Gobierno de Alfonso Martínez y FGE firman convenio para facilitar acceso a la justicia en Morelia

Gobierno de Alfonso Martínez y FGE firman convenio para facilitar acceso a la justicia en Morelia
Fecha: 20 de Febrero de 2026
Morelia, Michoacán; 20 de febrero de 2026.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refuerza la estrategia de procuración y acceso a la justicia mediante un convenio de colaboración de la Fiscalía General del Estado (FGE), que facilita la recepción de denuncias y eleva el estado de fuerza entre corporaciones de seguridad.

El convenio fue firmado por el acalde Alfonso Martínez y el fiscal Carlos Torres Piña. Ambos coincidieron en la gran disposición institucional, la cual ha podido trabajar en conjunto para garantizar el orden y la seguridad en la capital.

En su mensaje resaltó que el convenio refrenda la facultad que tiene el municipio de recibir denuncias a través de la Policía Morelia. Agregó que esta alternativa es negada por muchos municipios porque eso eleva sus indicadores de delitos, sin embargo, en Morelia lo que se busca es erradicar la cifra negra, que la ciudadanía tenga acceso a la justicia y acercarnos más a la realidad.

Alfonso Martínez mencionó que la Policía Morelia puede recibir denuncias o incluso acudir a domicilios, puestos de trabajo y en el lugar de los hechos, evitando así que las personas tengan que ir hasta las instalaciones de la fiscalía.

En su turno, el fiscal Carlos Torres Piña refrendó la buena coordinación que existe con el municipio en tareas de investigación y operativos de seguridad. Como resultado, expuso la reducción del homicidio doloso en Morelia que fue posible gracias a esta colaboración.

Los convenios firmados buscan: crear mecanismos de búsqueda inmediata de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en Morelia, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata en Morelia denominado “GEBI”; coadyuvar y realizar actos de investigación de campo y gabinete en los delitos considerados de alto impacto recurrentes; implementar mecanismos de coordinación y colaboración para la recepción de denuncias mediante la plataforma “Denuncia en Línea”, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estuvieron presentes en la reunión: la síndica, Melissa Vásquez Pérez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo; Israel Vega Rodriguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal;  Marisol Moreno Álvarez, fiscal Regional de Morelia; y Luz Zamudio Soto, fiscal especializada de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

