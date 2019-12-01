Gobierno de Alfonso Martínez rehabilita vialidad del Sur de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 12:00:20

Morelia, Michoacán; 7 de abril de 2026.- Con el propósito de mejorar la conectividad en la zona Sur de Morelia, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, comenzó la rehabilitación de la avenida Francisco Medina, obra que impactará positivamente en los traslados y seguridad de tenencias y comunidades que viven en esta parte de la capital.

Alfonso Martínez, explicó que los trabajos se desarrollarán en 3 etapas y consisten en la intervención de 630 metros de colocación de carpeta asfáltica, bacheo, renivelación y limpieza. La primera de ellas durante la presente semana.

Agregó que está vialidad es importante para el Sur de Morelia, porque conecta con la ampliación de la Avenida Amalia Solórzano, que recientemente fue inaugurada por el Gobierno de Morelia.

Asimismo, el Alcalde destacó el beneficio que tendrán las comunidades de Santa María, San Miguel del Monte y Jesús del Monte, además de la zona comercial del Sur, debido que contarán con una mejor vialidad.

Alfonso Martínez detalló que la obra se integra a las acciones que el Gobierno Municipal lleva a cabo para impulsar el desarrollo del Sur de la capital.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar tiempos de traslado.