Gobierno de Alfonso Martínez duplicó el turismo en 4 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 17:23:55

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- En cuatro años del gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la afluencia turística a la ciudad se ha duplicado gracias a la construcción de la paz y la seguridad, aunado a la promoción de la capital en los más importantes foros del mundo.

De 2021 a 2025 la afluencia turística a Morelia ascendió de poco más 3 millones de personas a más 7 millones, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur) y el sector hotelero local.

De forma correspondiente, la derrama económica también creció un 100% en este concepto, al ascender de 3 mil 054 millones de pesos en 2021 a más de 7 mil 700 millones en 2025.

El presidente municipal, Alfonso Martínez, destacó el papel que tendrá Morelia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 debido a que este reconocido evento, el más importante de su tipo en habla hispana, tendrá como invitado especial a México este año.

Será una feria que girará en torno a México y tiene que estar presente una de las ciudades más turísticas de nuestro país que es Morelia, anunció el alcalde.

La secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, respaldó que mantener una promoción permanente y participar en estos foros de alto nivel ha marcado la curva ascendente que ha duplicado los visitantes a Morelia en los últimos años.

Anticipando que la Comisión Fílmica de Morelia también tendrá participación en la Fitur de este año, el alcalde previó una intensa agenda de trabajo, ya que continuar invitando a personalidades, tour operadores y visitantes, es la clave para que el turismo siga creciendo en nuestra ciudad.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, recordó que la Comisión Fílmica mantiene un importante liderazgo, al ser la única en su clase de nivel municipal y participar por segunda ocasión consecutiva en la Fitur, abriendo las puertas de Morelia a grandes producciones cinematográficas.