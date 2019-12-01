Gobierno de Alfonso Martínez Alcázar lanza amplias condonaciones en apoyo a la economía familiar

Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- Con el propósito de aliviar la economía de las familias morelianas y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, pone en marcha el Programa de Condonaciones 2026.

Durante todo el mes de julio, las y los contribuyentes podrán regularizar su situación fiscal con importantes beneficios, hasta el 100% de descuento en multas, incluyendo: el 100% de descuento en multas del impuesto predial de 2020 y años anteriores; el 100% en multas por Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, lotes baldíos sin bardear y falta de banqueta; y el 90% de descuento en infracciones a los reglamentos municipales que se encuentren en cobro coactivo.

Además, existen diversos puntos facilitar una atención cercana y cómoda a las y los contribuyentes: se cuenta con módulos fijos de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas en el Centro Administrativo Morelia (CAM), Ventanilla Única, Nueva España, Mercado de San Juan, Panteón Municipal, Protección Civil, Plaza Escala Morelia, Indeco, Ooapas Acueducto, Colegio de Morelia, Rastro Municipal, Villas del Pedregal, Clínica Poniente, así como en las tenencias de Capula, Tiripetío, y Teremendo de los Reyes.

También, hay opciones de pago los fines de semana: en el Panteón Municipal, sábados y domingos, de 09:00 a 13:00 horas; y en la Clínica Poniente, sábados y domingos, de 08:00 a 19:00 horas.

Las y los morelianos también pueden realizar su pago en línea las 24 horas del día a través del portal oficial: www.morelia.gob.mx.

Con este programa, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de apoyar a las familias, promover la regularización en sus responsabilidades municipales y seguir avanzando hacia una ciudad con mejores servicios para todas y todos.