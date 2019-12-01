Gobierno de Alfonso Martínez Alcázar impulsa condonaciones en apoyo a economía de familias morelianas

Morelia, Michoacán; 06 de julio de 2026.- Con el objetivo de respaldar la economía familiar y brindar facilidades a las y los contribuyentes, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, invita a aprovechar el “Programa de Condonaciones 2026” para regularizar el pago del impuesto predial y otros conceptos municipales.

Durante este mes, la ciudadanía podrá acceder a descuentos de hasta el 100 por ciento en multas o recargos, según corresponda. En el caso del impuesto predial, se contempla el 100 por ciento de descuento en multas o prescripción de los años 2020 y anteriores; asimismo, se aplicará el mismo porcentaje en multas del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y por lotes baldíos sin bardear o falta de banqueta. Para infracciones a los distintos reglamentos del Ayuntamiento que se encuentren en cobro coactivo, el descuento será del 90 por ciento.

Para ofrecer una atención cercana, ágil y cómoda, se cuenta con módulos fijos de lunes a viernes, de 08:30 a 15:00 horas, ubicados en el CAM, Ventanilla Única, Nueva España, Mercado de San Juan, Panteón Municipal, Protección Civil, Plaza Escala Morelia, Indeco, Ooapas Acueducto, Colegio de Morelia, Rastro Municipal, Villas del Pedregal, Clínica Poniente, así como en las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de los Reyes.

Además, se habilitarán módulos de atención durante el fin de semana en el Panteón Municipal, sábados y domingos de 09:00 a 13:00 horas, y en la Clínica Poniente, sábados y domingos de 08:00 a 19:00 horas. Las y los morelianos también pueden realizar su pago en línea las 24 horas del día mediante el portal oficial del Ayuntamiento: www.morelia.gob.mx.

Con el “Programa de Condonaciones 2026”, la administración municipal refrenda su compromiso de brindar alternativas que ayuden a las familias morelianas a regularizar su situación, promover la cultura contributiva y seguir construyendo una ciudad con mejores servicios para todas y todos.