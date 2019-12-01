Gobernar y dar resultados, mi única prioridad: Felifer Macías 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 13:39:06

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre 2026.- Mi única y absoluta prioridad en este momento es la gestión, el servicio público y la entrega de resultados tangibles en la capital del estado, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro al ser cuestionado sobre su reciente designación como coordinador de alcaldes y los trabajos de planeación política rumbo al proceso electoral de 2027.

Si bien reconoció el respaldo de su partido y la coordinación metropolitana que encabeza junto a ediles de demarcaciones como El Marqués, San Juan del Río, Cadereyta, Peñamiller y Jalpan de la Sierra, enfocada en compartir experiencias exitosas en movilidad, desarrollo urbano y seguridad, el munícipe recalcó que los tiempos electorales tienen su propia normatividad.

“Hoy mi concentración y mi responsabilidad total es gobernar y gobernar muy bien la ciudad de Querétaro... Ya llegarán los tiempos de ley electorales del próximo año”.

Advirtió que la evaluación a los integrantes de su gabinete es permanente para garantizar la máxima eficiencia institucional.

En el terreno de la seguridad y el combate a la delincuencia, el edil respondió a las dudas sobre la estadística oficial, defendiendo la total congruencia entre los registros institucionales y las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Destacó que tanto la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) como la Encuesta Nacional de Población e Impacto Delictivo (ENVIPE) guardan una correlación directa y positiva con el despliegue operativo implementado en la demarcación:

Subrayó una reducción clara en la tasa de víctimas por delito por cada 100 mil habitantes en los comparativos recientes, además de una disminución constante en delitos de alto impacto, particularmente homicidios dolosos y feminicidios.

Sostuvo que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las herramientas del INEGI reflejan fielmente el éxito del blindaje institucional, la cooperación metropolitana y la sinergia permanente con el gobierno estatal encabezado por Mauricio Kuri González.

“Refrendamos que el enfoque central de la gestión se mantiene en las calles, priorizando la paz, el orden y la tranquilidad de las familias queretanas por encima de la agenda político-electoral”.