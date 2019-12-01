Gobernanza en Querétaro pone al centro la paz social, el respeto a la ley y la cercanía con la gente: Eric Gudiño

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Querétaro se ha consolidado como una de las entidades más estables, seguras y con mejor proyección de desarrollo, afirmó el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Gudiño Torres, durante la ponencia inaugural "Modelo queretano de Gobernanza" dentro del primer Simposium de Gobernanza y Comunicación Política, organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Político, en coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Un resultado que, agregó, se da gracias a una estrategia clara, coordinada y sostenida que pone al centro la paz social, el respeto a la ley y la cercanía con la gente; un modelo que se sostiene con los principios del cumplimiento del Estado de Derecho como pilar inamovible, diálogo y participación ciudadana como motor de legitimidad y la colaboración institucional como garantía de eficacia.

"Hablar del Modelo Queretano de la Gobernanza, no es hablar de un documento, ni de una aspiración futura. Es hablar de una realidad cotidiana, construida desde la responsabilidad institucional, el trabajo colaborativo y un compromiso permanente con la tranquilidad de las familias", aseguró.

Gudiño Torres destacó que desde las Secretaría de Gobierno se articulan los esfuerzos de todos los actores mediante la escucha, la mediación y la construcción de puentes, ya que la gobernabilidad no se impone, sino que se dialoga, se acuerda y se teje todos los días con transparencia y respeto.

No obstante, consideró que es fundamental que este modelo no esté terminado, pues se trata de una construcción viva y colectiva donde cada decisión, cada programa y cada reforma deben responder siempre a la pregunta esencial: ¿Esto mejora la vida de las y los queretanos?, porque Querétaro es un proyecto en constante renovación; en lo público, nada es definitivo y todo es perfectible.

Aun así, Eric Gudiño reconoció durante su participación que el modelo queretano destaca a nivel nacional en un país marcado por desafíos sociales, económicos y políticos, como una de las entidades más estables, seguras y con mejor proyección de desarrollo.

La rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, resaltó la colaboración que se hace con la SEGOB, con el propósito de estrechar vínculos con los diversos órganos de gobierno en materia de profesionalización de servidores públicos, al tiempo de realizar la inauguración formal del Simposium.

Durante su intervención, el subsecretario de Desarrollo Político, José Gerardo González Márquez, agradeció a la rectora de la UAQ por recibir esta primera edición de este encuentro entre funcionarios que tienen la tarea de trabajar diariamente a favor de la gobernabilidad.

Este espacio incluyó las conferencias "Comunicación política y participación ciudadana", por Sergio Rivera Magos; "La psicología de masas en expresiones sociales", por Araceli Oropeza Huerta; "Divergencias, Derechos Humanos e inclusión en escenarios de Gobernanza", por Grisell Guadalupe Molina Cachón. y "Modelos estratégicos de atención a expresiones sociales", por el propio subsecretario José Gerardo González Márquez.