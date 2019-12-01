Gobernador refuerza alianza con sindicatos federales para el bienestar laboral en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Como gobierno, nuestra tarea permanente es mejorar la gestión pública, orientarla al progreso de las y los trabajadores, así como al bienestar de las familias queretanas, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al reunirse con integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), a quienes manifestó que en su administración seguirán encontrando puertas abiertas, escucha y voluntad para resolver.

Expresó que, para cumplir con dicha tarea es necesario acompañar y asimilar el trabajo como un bien social, como un esfuerzo colectivo, y como un patrimonio de muchas generaciones. En este marco, enfatizó que los sitios de liderazgo que hoy tiene Querétaro en rubros fundamentales como la salud; la educación; la seguridad; los empleos bien pagados; el desarrollo humano; la paz social y laboral, son un logro de las y los trabajadores.

Refirió que estos avances también son resultado del trabajo de las y los secretarios generales de las diversas organizaciones sindicales que integran esta federación. Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer el diálogo a la representante de la FSTSE, Silvia Rivera Hernández.

“Yo lo único que les puedo decir es que cuenten con su servidor, cuenten con toda mi gente, con todo mi gabinete, para que en lo que podamos ayudarlos, los vamos a ayudar. De verdad, y de verdad se los vuelvo a repetir, tienen una líder muy buena que está muy al pendiente de lo que necesita el trabajador, está muy en contacto, me pide mucho, aparte lo que más me gusta de Silvia es que ve el cómo sí, vamos a ver cómo sí”, apuntó.

Mencionó que independientemente de su representación federal como sindicatos, lo que sucede en Querétaro es competencia de su administración. Aquí viven, aquí trabajan y aquí cuentan. Por eso, indicó, su bienestar es prioridad para su gobierno.

Kuri González, en compañía de integrantes de su gabinete, convocó a las 30 representaciones sindicales y dependencias federales presentes a mantener la ruta del diálogo y una colaboración permanente, con una visión integral y decisiones más justas, eficientes y sostenibles, en beneficio de las y los trabajadores.

En su intervención, la secretaria general de la FSTSE, Silvia Rivera Hernández, agradeció la apertura al diálogo por parte de las autoridades del estado, la cual, dijo, permite impulsar acciones para mejorar las condiciones, pero sobre todo los ambientes laborales.

“A todos mis compañeros, a todos los que vienen de sus sindicatos nacionales, créanme que es fundamental el que ustedes apoyen a sus estatales. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, si bien somos sindicatos federales, al final el trabajo se hace para los y las queretanas. Y gracias a ustedes y gracias a sus instituciones es que Querétaro sigue brillando”, comentó.

Bertha Orozco, en representación del presidente de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, también agradeció la disposición del Gobernador para escuchar de primera mano las necesidades de la base trabajadora. Asimismo, destacó que la apuesta de la Federación es la unidad y que las y los trabajadores son los primeros interesados en que la administración estatal sea exitosa.

En la reunión se contó con la presencia de cerca de 30 representaciones sindicales y dependencias federales, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria (SHCP-SAT); Secretaría de Turismo; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX); el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).