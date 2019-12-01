Semana Santa bajo vigilancia: preparan operativos y alcoholímetro en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 14:18:23

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Al día de hoy se mantienen reuniones estratégicas con autoridades religiosas y municipales para afinar el operativo de seguridad durante las celebraciones de Semana Santa en la capital, informó Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad del municipio de Querétaro.

Explicó que etas acciones estarán enfocadas principalmente en la zona centro de la ciudad, donde se desarrollan actividades como el Domingo de Ramos, la visita de las siete casas y la tradicional Procesión del Silencio, que atraen tanto a visitantes locales como nacionales e internacionales.

“El objetivo es garantizar un saldo blanco, tal como lo ha solicitado el presidente municipal Felifer Macías Olvera, y brindar confianza a quienes acudan a Querétaro en esta temporada y para ello, se han establecido puestos de mando y se reforzará la vigilancia en cuerpos de agua, en coordinación con Protección Civil, con el fin de evitar tragedias”.

Al igual que el titular de la Coordinación de Protección Civil Municipal, Francisco Ramírez Santana, también llamó a la población a evitar realizar actividades recreativas en espacios acuáticos, privilegiando la seguridad y la convivencia familiar.

“El llamado a la población es a que las celebraciones de Semana Santa se realicen en un ambiente familiar y tranquilo, invitando a reportar cualquier irregularidad y a evitar el ingreso a cuerpos de agua”.

Confirmó que el operativo alcoholímetro se mantendrá activo de manera regular durante la temporada vacacional, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.

“Si consumen bebidas alcohólicas, no manejen un vehículo de motor. Utilicen transporte de plataforma, un taxi o pidan apoyo a un familiar o amigo que no haya bebido”.

Además, adelantó que se aplicarán operativos carrusel en vialidades municipales donde se registra mayor exceso de velocidad, como el Libre Comercio de la Nación, entre otras. Estos dispositivos buscan reducir riesgos mediante patrullajes y supervisión constante.

Recordó que los límites de velocidad varían según la zona: desde 20 kilómetros por hora en áreas residenciales, hasta 60 y 80 kilómetros por hora h en avenidas principales, siempre señalizados.

“La invitación es atender la señalética y evitar infringirla para no ser sancionados, pero sobre todo para proteger la vida”.

Destacó que este evento socio-organizativo que encabeza la Coordinación Municipal de Protección Civil participa la Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública, asuntos religiosos y el vicario general de la diócesis de Querétaro.