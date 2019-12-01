Tiroteo deja al menos un muerto y un herido, en Celaya, Guanajuato; hay dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 14:23:20

Celaya, Guanajuato, a 26 de marzo 2026.- Disparos de arma de fuego se registraron en la calle Felipe Angeles del Barrio de la Resurrección, de la ciudad de Celaya, Guanajuato, dejando el saldo preliminar de una persona sin vida, un lesionado y dos detenidos así como un vehículo asegurado.

Fue alrededor de la 1:00 de la tarde de este jueves que reportó inicialmente a través de la línea de emergencias 911, sobre una persona lesionada por arma de fuego en el citado lugar, donde se concentraron elementos de la Guardia Nacional, municipales, turística y comercio, así como socorristas de Protección Civil.

Paramédicos intentaron brindarle los primeros auxilios a la víctima, quien confirmaron que ya no contaba con signos vitales mientras, que otra persona estaba herida.

Trascendió que la víctima, el conductor de un vehículo se opuso a un intento de privación de libertad, cuando se escucharon los disparos dejando a una persona tirada y una más herida.

Sin embargo, el suceso fue detectado por elementos de la Guardia Nacional, sobre la calle Alfonso rivera Pérez campo esquina Francisco Villa, en donde fueron detenidos los presuntos responsables que iban a bordo de un auto compacto color blanco.

Hasta el momento no se ha confirmado que la víctima se trate de un conductor de un vehículo que llegaba a un comercio o si bien el dueño del inmueble.

Será la Fiscalía General del Estado la que de a conocer el saldo real de los hechos.

De manera extraoficial circula una segunda versión, que versa que el ataque se había suscitado directamente en el depósito de refrescos.

Finalmente agentes de investigación criminal y peritos procesaron el área para dar comienzo a la investigación para esclarecer los hechos, y al culminar el trabajo de campo, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia de ley.