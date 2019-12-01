Querétaro capital desplegará operativo especial para garantizar seguridad en Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 14:14:19

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- El municipio de Querétaro, a través de la Coordinación de Protección Municipal que encabeza Francisco Ramírez Santana anunció el despliegue de un operativo especial para garantizar la seguridad durante las celebraciones de Semana Santa en la capital.

Explicó que uno de los puntos más sensibles será la supervisión de cuerpos de agua, donde históricamente se registra gran afluencia de visitantes durante las vacaciones.

Recordó el reciente fallecimiento de una persona en la presa de Mompaní por lo que llamó a la ciudadanía a evitar ingresar a estos cuerpos de agua pues el calor y la convivencia familiar no deben poner en riesgo la vida.

Con este operativo, dijo, las autoridades buscan que las festividades religiosas y recreativas se desarrollen en un ambiente seguro, apelando a la responsabilidad de la población para prevenir incidentes.

"Detalló que el operativo especial de supervisión se realizará en presas, bordos, canales, ríos y drenajes de la capital, con el objetivo de prevenir riesgos durante las vacaciones de Semana Santa.

“Estos espacios no fueron diseñados para actividades acuáticas, pues presentan condiciones peligrosas como temperaturas muy frías, maleza, lodo y basura, lo que incrementa el riesgo de ahogamiento”.

En lo que va del año, dijo, solo se ha registrado un fallecimiento, sin embargo, el funcionario recordó que en los últimos cinco o seis años se ha mantenido saldo blanco durante Semana Santa, gracias a la prevención y vigilancia.

“El operativo contempla presencia permanente de personal de Protección Civil y Seguridad Pública en tres puntos críticos: presa Santa Catarina en Santa Rosa Jáuregui, Mompaní y El Salitre, este último actualmente con un nivel de agua cercano al 50 por ciento”.

Además, refirió que se realizarán recorridos itinerantes en otros 12 cuerpos de agua de la capital, acompañados por convoyes de seguridad pública, bomberos y ambulancias.

“La estrategia busca no solo vigilar, sino también concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos de ingresar a estos lugares, especialmente en temporada de calor y convivencia familiar. La intención es evitar tragedias y garantizar que las festividades se desarrollen en un ambiente seguro”.

Destacó que el dispositivo contempla centros de mando en delegaciones con mayor concentración de personas, vigilancia en procesiones y Viacrucis, así como en recintos religiosos.