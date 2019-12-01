El arma utilizada para quitarles la vida a maestras no está registrada en ninguna corporación policial: FGE

El arma utilizada para quitarles la vida a maestras no está registrada en ninguna corporación policial: FGE
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 16:33:28
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Morelia, Michoacán, a 26 de marzo del 2026.-– Un arma de fuego ilegal, sustraída del domicilio familiar y sin registro oficial, fue el instrumento con el que un menor de 15 años perpetró el feminicidio de las  maestras María del Rosario y Tatiana en una preparatoria de 
Lázaro Cárdenas.

El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó este martes que el joven atacó directamente a las víctimas, y ahora la investigación se centra en hallar su dispositivo móvil para descifrar los motivos detrás del ataque.

El Origen del Arma: Sin Registro y Desconocido para los Padres

Detalló que, tras la revisión de videos y entrevistas, se confirmó que el menor ingresó al plantel portando un arma larga oculta en lo que parecía ser una funda de guitarra, además de llevar consigo 64 cartuchos adicionales.

Respecto a la procedencia del arma, el Fiscal indicó "Él señala que la sustrajo de su domicilio, ya se cotejó la matrícula. No está registrada la matrícula en ninguna corporación policiaca o en alguna corporación de seguridad. Es un arma ilegal." Por su parte, los padres del adolescente declararon desconocer el origen del arma.

Medicamentos y Líneas de Investigación Psicológica

Durante la inspección del domicilio del menor, las autoridades periciales localizaron medicamentos que el joven debía consumir, indicando que estaba bajo tratamiento médico, aunque las razones específicas no fueron reveladas en la comparecencia.

Torres Piña enfatizó la importancia de recuperar el dispositivo móvil del adolescente, ya que éste publicó videos en redes sociales, incluyendo uno en inglés con referencias al odio hacia las mujeres y feministas. 

"Por eso la importancia de encontrar este dispositivo para ver qué lo motiva, qué lo orilla, si es una tendencia con estas características de redes sociales o si hay algún personaje o otra persona que lo motivó," declaró el Fiscal.

Imputación y Consecuencias Legales

Al menor se le acreditaron los delitos de feminicidio, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. La defensa solicitó duplicidad de término en la audiencia, por lo que el proceso se reanudará el próximo lunes. El Fiscal recordó que, debido a su edad, la ley nacional establece una sanción máxima de tres años como menor infractor.

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