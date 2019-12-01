Gobernador de Michoacán y líderes de Morena se reúnen para Coordinar apoyo a la Reforma Electoral Federal

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 15:36:40
Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2026.- El  gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo una reunión con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, así como con senadores, diputados federales y locales del partido, con el objetivo principal de alinear esfuerzos en torno a la  reforma electoral que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará la próxima semana.

En una breve entrevista, el mandatario michoacano apuntó que el encuentro sirvió para informar a los legisladores locales y federales sobre la iniciativa y asegurar el apoyo necesario en las distintas esferas de gobierno.

Subrayó el papel  de los congresos  una vez que la reforma sea presentada a nivel federal, dado que las modificaciones constitucionales requieren la ratificación.

 "Recordemos que cualquier reforma a nivel constitucional federal, también los estados a través de los congresos forman el constituyente permanente y también tendrán que votar los diputados locales. Entonces la reunión fue para eso, para que estemos atentos a la presentación de la reforma electoral de la presidenta y que respaldemos a nivel local, a nivel estatal dicha reforma," comentó.

El encuentro se efectuó a puerta cerrada en un hotel de la capital michoacana.

