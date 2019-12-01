Glosa del rubro de desarrollo urbano en 4° Informe de Gobierno, avalada por el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- El Pleno del Poder Legislativo en cumplimiento con la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, avaló el dictamen de Glosa en materia de desarrollo urbano correspondiente al Cuarto Informe del Estado que Guarda la Administración Pública Estatal remitido por el Gobierno del Estado de Michoacán.

El dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue avalado por unanimidad en sesión extraordinaria.

En este, se recomendó al titular del Poder Ejecutivo del Estado que, a través del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo, fortalezca las acciones institucionales y administrativas para consolidar la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado por el Gobierno Federal, a efecto de ampliar el acceso a ese Programa y garantizar el derecho a una vivienda digna a las y los michoacanos.

Cabe destacar, que para el análisis de dicha Glosa, las y los legisladores de la Comisión, se reunieron con los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y del Instituto de Vivienda del Estado, con el fin de obtener mayores elementos para ampliar la información contenida en el Informe de Gobierno.

“La reunión con los servidores públicos, aunado a la información complementaria solicitada resultó fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, lo cual, es esencial para combatir la corrupción, y por ende mejorar la gestión pública y generar confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, precisa el documento aprobado.