Gladyz Butanda y Abraham Carro lanzan jornada de recuperación de espacios en Michoacán

Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; el director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Abraham Carro Toledo, y Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior (Iemsysem), establecieron una alianza estratégica para promover la Jornada Nacional de Tequios en espacios deportivos: deporte para todas y todos en Michoacán.

Esta jornada alineada al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no solo promueve la sana convivencia y el fortalecimiento comunitario, sino que además, crea un mecanismo efectivo para combatir las adicciones y alejar a las infancias y juventudes de la violencia, explicó el titular del Imjuve, durante el arranque de este programa, que se ejecutó por primera vez en Michoacán, con la rehabilitación de una unidad deportiva ubicada en la colonia Primo Tapia, en Morelia.

El funcionario federal señaló que la rehabilitación de espacios se proyecta como una plataforma de desarrollo deportivo que se desplegará de manera masiva durante el Mundial de Fútbol, del cual México será sede este año.

En compañía de la titular de Iemsysem, Gladyz Butanda subrayó la importancia de fomentar la rehabilitación de espacios, donde niñas, niños, jóvenes y adultos encuentren una alternativa valiosa para alejarse de conductas nocivas y construir un futuro lleno de oportunidades.

“Esta iniciativa se alinea de manera decidida con los objetivos del Plan Michoacán, reforzando la estrategia integral para recuperar la seguridad y la armonía social”, subrayó la funcionaria estatal al señalar que, en apego a dicha iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Ejecutivo estatal impulsó una estrategia de infraestructura social que se refleja en proyectos como la macroglorieta de Villas del Pedregal, en Morelia; el parque ecoturístico de Presa de La Luz, en Jacona; y los senderos seguros de las tenencias Morelos y Jesús del Monte.

Cabe mencionar que, a través de la Jornada Nacional de Tequios en espacios deportivos: deporte para todas y todos, la Federación ha recuperado siete mil espacios con el acompañamiento y participación activa de más de un millon de jóvenes. Finalmente, la directora general del Iemsysem destacó que estas actividades de recuperación de espacios se replicarán en más de 300 planteles de bachillerato y universidades en los 113 municipios del estado.