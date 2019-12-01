Gladyz Butanda: teleférico de Uruapan generó 1,422 empleos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:11:13

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- El teleférico de Uruapan generó mil 422 empleos directos e indirectos. De este total, mil 255 plazas se generaron durante la etapa de obra, según informó Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad.

En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, precisó que en la fase de la obra se generaron 120 puestos administrativos, 80 de operadores y 615 de personal, además de otros 400 generados a través de proveedores.

La funcionaria estatal destacó que las otras 167 plazas que se abrirán con la puesta en marcha de este medio de transporte fueron definidas en coordinación con la empresa Doppelmayr, bajo la intención de seleccionar a los mejores perfiles.

Para el proceso de contratación, Butanda Macías recordó que se emitió una convocatoria a través de las redes oficiales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), donde se recibieron 300 currículos, para finalmente seleccionar a las personas más capacitadas.

Adicional a los empleos que se generarán, informó que el teleférico cruzará por 8 mil 794 unidades económicas, entre ellas 4 mil 109 comercios al por menor y mil 275 restaurantes y hoteles, con lo que se potenciará el desarrollo del municipio y la región, subrayó.