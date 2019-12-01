Gladyz Butanda hace entrega de escrituras gratuitas en Zacapu

Zacapu, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, entregó más de 80 escrituras de vivienda en Zacapu; municipio que, destacó, se encuentra al centro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al entregar las escrituras a vecinas y vecinos del fraccionamiento Frente Popular Zacapu, la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan destacó que más de 250 zacapenses se verán beneficiados con el Programa Estatal de Atención a Asentamientos Humanos, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).

“Sabemos que muchas de las familias que habitan este fraccionamiento han esperado más de 20 años para obtener la escrituración de sus predios. Son más de dos décadas de paciencia y esperanza que hoy se ven recompensadas con esta certeza jurídica, brindando seguridad y estabilidad a su patrimonio, a sus hogares y a las futuras generaciones”, expresó.

La funcionaria estatal destacó que esta acción social fue posible gracias a la disposición y compromiso de la presidenta municipal, Mónica Valdez Pulido, cuyas gestiones permitieron incorporar a Zacapu al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Con ello, se facilitó la construcción de una Unidad de Medicina Familiar Plus y un Centro de Educación y Cuidado Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte, la alcaldesa destacó el acompañamiento de la secretaria Gladyz Butanda en la tarea que hoy se concretó, así como la honestidad con la que se trabaja en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad para dar respuesta a estas gestiones sin actos de corrupción, “como sucedía antes”, enfatizó.

Finalmente, la titular de Sedum se comprometió a impulsar la gratuidad de la escrituración de vivienda en Zacapu, a fin de que más familias puedan tener certeza en su patrimonio.