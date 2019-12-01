Gladyz Butanda entrega escrituras a 300 familias morelianas

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- “Se acabó la era de la burocracia donde la escrituración estaba sometida a actos de corrupción e intereses políticos. Hoy el Gobierno de Michoacán garantiza certidumbre en la edificación de un patrimonio”, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, al entregar 300 escrituras de vivienda al mismo número de familias morelianas.

La entrega de escrituras se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde se reunieron autoridades estatales y municipales, así como los 300 beneficiarios del Programa Estatal de Atención a Asentamientos Humanos, provenientes de las colonias Loma Bonita Sur II, Valle Primavera, La Comarca y Lares Novohispanos.

“Hoy entregamos 300 escrituras a familias morelianas para que tengan certeza jurídica en la edificación de su patrimonio, pero sobre todo la tranquilidad de que nada ni nadie les negará su legítimo derecho a la vivienda”, subrayó la titular de Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) ante la presencia de funcionarios estatales y municipales.

La funcionaria estatal remarcó que esta entrega fue producto de una constante lucha por afianzar justicia social de por lo menos mil 038 ciudadanas y ciudadanos que demandaban certeza jurídica en la construcción de su patrimonio.

“Éste no es solamente un papel, es su pasaporte a una vida más tranquila, estable y, sobre todo, justa”, dijo al señalar que el cumplimiento a esta demanda pudo hacerse realidad gracias a la coordinación estrecha e institucional que existió entre los gobiernos estatal y municipal, en lo cual coincidió el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Gladyz Butanda sostuvo que, siempre y cuando existan condiciones legales, la Sedum ofrecerá todas las condiciones para hacer valer el derecho a la vivienda de todas y todos los michoacanos.

Estuvieron presentes el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; Javier Isaac Vargas Fuentes, director del Instituto Registral y Catastral de Michoacán; la regidora Mariana Orozco Hernández; José Ventura Sánchez Silva, director del Notariado y Archivo General de Notarías, además de la vecina de la colonia Lares Novohispanos, beneficiaria del programa de vivienda.