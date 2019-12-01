Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2026.– Durante una asamblea informativa realizada en el Corredor 61, en la colonia Independencia-Obrera, Giulianna Bugarini reafirmó su compromiso con los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Acompañada por Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, la legisladora cuestionó las prioridades presupuestales del Ayuntamiento de Morelia y exigió transparencia sobre el endeudamiento municipal y el destino de los recursos públicos, ante las demandas ciudadanas de agua potable, alumbrado, pavimentación y espacios públicos dignos.

La fundadora de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán recordó que su trayectoria política comenzó en las calles, acompañando la lucha de Andrés Manuel López Obrador, y reiteró su compromiso de continuar recorriendo las colonias y tenencias de Morelia, escuchando a sus habitantes y defendiendo sus necesidades desde el Congreso.