Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.– Giulianna Bugarini se consolida como uno de los liderazgos femeninos de Morena con mayor presencia en Morelia, respaldada por una trayectoria política que combina experiencia, resultados electorales y cercanía con la ciudadanía. Su posicionamiento en las encuestas y su capacidad para ganar elecciones frente al PAN la colocan como una de las figuras que buscan abrir una nueva etapa para la capital michoacana.

La actual presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán cuenta con antecedentes que respaldan su liderazgo. En 2024 obtuvo más de 35 mil votos en el Distrito 11 de Morelia, logrando una victoria electoral frente al PAN. Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir Morena en Michoacán, consolidando una trayectoria construida desde las bases del movimiento y respaldada por resultados en las urnas.

Hoy, Giulianna Bugarini representa a una generación de mujeres que han demostrado estar preparadas para asumir nuevos retos y responsabilidades. Su trabajo constante en las colonias y tenencias de Morelia, escuchando directamente las necesidades de las familias, fortalece un proyecto que apuesta por una ciudad con mejores servicios, bienestar y oportunidades. Con experiencia, respaldo ciudadano y resultados electorales, Bugarini se perfila como una de las mujeres que podrían hacer historia en Morelia.