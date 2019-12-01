Giulianna Bugarini y liderazgos territoriales acuerdan caminar juntos por la transformación de Morelia

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- Con el compromiso de construir una ciudad más justa, incluyente y con oportunidades para todas las familias, Giulianna Bugarini sostuvo un encuentro con liderazgos territoriales, encargadas y encargados del orden, jefas y jefes de tenencia, así como representantes de distintos sectores sociales, políticos y económicos de Morelia, con quienes compartió una visión de futuro y acordó seguir caminando juntos y juntas por la transformación de la capital michoacana.

Durante el encuentro, la legisladora escuchó las inquietudes y propuestas de quienes diariamente trabajan por sus colonias, comunidades y tenencias, reconociendo que son precisamente estos liderazgos los que mejor conocen las necesidades de las familias morelianas y quienes han mantenido viva la organización social frente a los problemas que enfrenta la ciudad.

“Hoy venimos a escucharnos, a compartir nuestras preocupaciones y, sobre todo, a reconocer que tenemos algo muy importante en común: el amor por Morelia. Aquí hay mujeres y hombres que todos los días trabajan por sus colonias, que conocen las necesidades de sus vecinos y que saben que nuestra ciudad merece mucho más. Por eso hoy hacemos un compromiso: seguir caminando juntos, con los pies en el territorio y con el corazón puesto en la transformación de Morelia”, expresó.

Bugarini destacó que los grandes proyectos de infraestructura que impulsa el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como el teleférico, el Segundo Anillo Periférico y el Morebús, representan una oportunidad para mejorar la movilidad y el desarrollo de la capital, pero consideró indispensable que estos esfuerzos estén acompañados de una atención permanente a las necesidades de las colonias y tenencias, particularmente en materia de agua potable, alumbrado, servicios públicos y recuperación de espacios comunitarios.

Asimismo, reiteró que su trayectoria política se ha construido recorriendo el territorio, escuchando a la gente y acompañando las causas sociales de Morelia, experiencia que hoy pone sobre la mesa al anunciar su intención de participar en el proceso interno de Morena para la Coordinación Municipal de la Transformación. Recordó que en 2024 obtuvo el triunfo electoral en el Distrito 11 y señaló que esa experiencia reafirmó su convicción de que la cercanía con las comunidades debe ser el punto de partida de cualquier proyecto político.

La legisladora también refrendó su compromiso con los principios de Morena, el legado de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que reconoció el trabajo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la importancia de mantener la unidad del movimiento en Michoacán.

Finalmente, Giulianna Bugarini agradeció la disposición de los liderazgos que participaron en el encuentro y destacó que el compromiso asumido representa el inicio de una nueva etapa de diálogo, organización y trabajo compartido para construir una mejor ciudad.

“Morelia necesita que sigamos encontrándonos, escuchándonos y trabajando juntos. No queremos una ciudad donde el bienestar sea privilegio de unos cuantos, sino una Morelia donde todas las familias tengan las mismas oportunidades de salir adelante. Hoy me voy profundamente agradecida, pero también con una responsabilidad muy grande, porque sé que compartimos el sueño de una ciudad mejor y que la transformación de Morelia se construye todos los días, caminando junto a nuestra gente”, concluyó.