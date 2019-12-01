Torres Piña y Poder de Base cierran filas en defensa de la soberanía nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 14:32:56

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- El coordinador estatal de la Defensa por la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Carlos Torres Piña, sostuvo un encuentro con liderazgos de Poder de Base, expresión disidente de la Sección XVIII de la CNTE y del SNTE en Michoacán, con quienes coincidió en fortalecer la organización del magisterio y cerrar filas en defensa de la soberanía nacional.

Torres Piña señaló que hoy la injerencia sobre México no solamente se expresa mediante presiones políticas o económicas, sino también a través de campañas de desinformación en redes sociales que buscan manipular la conversación pública, generar desconfianza y debilitar la capacidad del pueblo para decidir sobre su propio destino.

Frente a ello, destacó que las maestras y los maestros constituyen una de las fuerzas con mayor presencia territorial, capacidad de organización y contacto directo con las comunidades de Michoacán.

En el encuentro participaron Sergio Espinal García; Víctor Ulises Telléz Herrera, de Pátzcuaro; Francisco Pamaz Ángel, de Puruándiro; María Teresa Moreno García, de Zacapu; José García Palacios, de Ciudad Hidalgo; Iván Lara Sierra, de Lázaro Cárdenas; Humberto Jaimes Corona, de Huetamo; Verónica Saldaña Ceballos, de Maravatío; Ana Tzentzangarin Ochoa Avilés y Víctor Uziel Tellez Herrera, de Morelia; Juan Rubén Zavala Soto, de Zamora; Pablo Raya Gamiño, de Tacámbaro, y Pedro García Valencia, de Paracho.

Torres Piña sostuvo que la experiencia y el arraigo del magisterio serán fundamentales para combatir la desinformación con argumentos, fortalecer la conciencia social y defender el derecho de México a decidir su futuro sin tutelas ni injerencias externas.