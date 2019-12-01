Atlético Morelia-UMSNH femenil firma otro partido espectacular y se coloca en la cima del Grupo 5

Atlético Morelia-UMSNH femenil firma otro partido espectacular y se coloca en la cima del Grupo 5
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 11:15:48
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Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se adueñó del liderato del Grupo 5 de la Liga de Tercera División (TDP), luego de que este viernes goleó 7-1 a CEFOMH FC en partido que se desarrolló en el Estadio Universitario Hidalgo. 

Desde el inicio, las nicolaitas dejaron claro su dominio, pues apenas al minuto 9 Renata Ayala marcó un golazo de media tijera tras un centro por la derecha que fue desviado por una defensa rival y que llegó a la atacante nicolaita para una excelsa definición. 

Al 18' Alexa Villalobos aumentó la ventaja con un desborde por izquierda que concluyó con un disparo cruzado. Y apenas tres minutos después Paula Salto hizo una jugada similar que también terminó en el fondo de las redes para poner el 3-0. 

Al 31' 'Pau' firmó su doblete al recibir el esférico dentro del área y no perdonó al definir abajo y por un costado de la arquera visitante y antes del descanso Ashley Gutiérrez marcó el quinto tanto del encuentro al agregarse al ataque en un tiro de esquina. 

Al arranque del complemento descontó la visita por conducto de Tania Hernández, pero las nicolaitas volvieron a tomar distancia con la anotación de Sendy Chávez, que le ganó la carrera a su rival, entró al área y definió con un 'globito' que puso el 6-1 en el electrónico. 

Todavía quedó tiempo para un tanto más de las locales cuando Sofía Medina recibió la pelota entrando al área y la mandó por un lado ante la salida de la guardameta visitante para poner cifras definitivas.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH Femenil le quitó el liderato del grupo CEFOMH FC al llegar a 13 puntos y marcha invicto en lo que va de la campaña, además de que está pendiente el partido de la fecha 1 ante Titanes. 

En la séptima jornada descansarán las representantes de la Casa de Hidalgo, por lo que volverán a la actividad hasta la fecha 8, cuando reciban a Bucaneros en duelo programado para el 30 de octubre en La Madriguera nicolaita.

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