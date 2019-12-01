Giulianna Bugarini propone en el Congreso de Michoacán penalizar rastreo sin consentimiento

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- La diputada Giulianna Bugarini presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para tipificar como delito el rastreo de personas sin su consentimiento, al considerar que se trata de una práctica cada vez más común que pone en riesgo la seguridad de las personas.

La legisladora explicó que actualmente existen dispositivos de geolocalización y aplicaciones digitales de fácil acceso, bajo costo y sin ningún tipo de regulación, que pueden ser utilizados para vigilar a una persona sin que esta lo sepa. “No es un tema menor, es un tema de seguridad. Hoy cualquier persona puede saber dónde estás, a qué hora sales o por dónde te mueves sin tu autorización”, advirtió.

Bugarini señaló que este tipo de conductas muchas veces se normalizan bajo la idea de “cuidado”, cuando en realidad representan formas de control y vigilancia que pueden escalar a situaciones de mayor riesgo, como acoso, violencia o incluso delitos más graves.

La iniciativa propone sancionar a quien coloque, instale, active o utilice dispositivos o aplicaciones para rastrear la ubicación de una persona sin su consentimiento, con el objetivo de prevenir abusos y brindar herramientas legales para que las víctimas puedan denunciar.

Finalmente, la diputada subrayó que esta propuesta tiene un enfoque preventivo y de protección para todas y todos. “Esto no empieza con violencia, empieza con vigilancia. Por eso es importante actuar a tiempo y cerrar la puerta a este tipo de prácticas”, concluyó.