Giulianna Bugarini propondrá endurecer las penas por abuso de menores dentro de las escuelas

Giulianna Bugarini propondrá endurecer las penas por abuso de menores dentro de las escuelas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 16:49:26
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Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- La diputada Giulianna Bugarini presentará una iniciativa para aumentar las penas por violación o abuso sexual cuando estos delitos sean cometidos contra niñas, niños o adolescentes dentro de una institución educativa pública o privada.

Bugarini explicó que la propuesta no crea un delito nuevo. Lo que plantea es incorporar una agravante al artículo 168 del Código Penal de Michoacán, para reconocer que una agresión sexual cometida dentro de una escuela tiene una gravedad especial por tratarse de un espacio que debe proteger, formar y brindar confianza a las y los menores.

“La escuela debe ser un lugar seguro. Las niñas y los niños tienen derecho a aprender sin miedo, y quien lastime sexualmente a una persona menor de edad dentro de una institución educativa debe recibir un castigo más severo”, afirmó.

La legisladora señaló que estos delitos no sólo dañan la libertad y la integridad sexual de la víctima. También pueden provocar afectaciones psicológicas de largo plazo, romper la confianza de las familias en las instituciones educativas y vulnerar el derecho de niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en un ambiente protegido.

“Esta iniciativa busca cerrar un vacío en nuestra legislación y colocar en el centro el interés superior de la niñez. No podemos permitir que una escuela se convierta en un lugar de violencia. Desde el Congreso vamos a fortalecer la ley para proteger a las y los menores y dejar claro que dentro de las aulas no habrá tolerancia para los agresores”, concluyó Giulianna Bugarini.

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