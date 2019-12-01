Giulianna Bugarini presenta iniciativa para endurecer penas por abuso en escuelas 

Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- La diputada Giulianna Bugarini presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para aumentar las penas cuando los delitos de violación o abuso sexual sean cometidos contra niñas, niños o adolescentes dentro de una institución educativa pública o privada. La propuesta recibió el respaldo de las y los diputados, quienes la turnaron para su análisis legislativo.

La reforma propone incorporar una agravante al artículo 168 del Código Penal de Michoacán para que estos delitos sean castigados con mayor severidad cuando ocurran dentro de una escuela. La iniciativa no crea un nuevo delito; fortalece la legislación vigente al reconocer que una agresión cometida en un plantel educativo tiene una gravedad mayor por tratarse de un espacio que debe garantizar protección, confianza y seguridad para las y los estudiantes.

“La escuela debe ser un lugar donde las familias tengan la certeza de que sus hijas e hijos están seguros. Quien traicione esa confianza y dañe a una niña, un niño o un adolescente dentro de una institución educativa debe enfrentar un castigo más severo. Nuestro deber es proteger a la niñez y fortalecer la ley para que nunca haya impunidad”, afirmó Giulianna Bugarini durante la presentación de la iniciativa.

La legisladora explicó que este tipo de delitos no sólo afectan profundamente a la víctima, sino que también vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en un ambiente seguro, generan consecuencias psicológicas de largo plazo y debilitan la confianza de las familias en las instituciones educativas.

Giulianna Bugarini reiteró que esta reforma busca cerrar un vacío en la legislación estatal y reforzar la protección de la niñez en Michoacán. “Las escuelas son para aprender, crecer y soñar. Desde el Congreso seguiremos impulsando leyes que garanticen que sean espacios seguros para todas y todos”, concluyó.