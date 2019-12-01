Giulianna Bugarini: Los mercados de Morelia son el corazón de nuestra ciudad

Giulianna Bugarini: Los mercados de Morelia son el corazón de nuestra ciudad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 10:24:23
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Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2026.– Los mercados de Morelia son mucho más que espacios de comercio, son lugares llenos de vida, tradición e historias de familias trabajadoras que todos los días salen adelante con esfuerzo y dedicación, destacó la diputada local Giulianna Bugarini durante su recorrido por el mercado nocturno de Villas del Pedregal.

 

Entre puestos de comida, ropa y antojitos, la legisladora convivió con comerciantes, escuchó sus historias y reconoció el esfuerzo de quienes trabajan hasta altas horas de la noche para llevar el sustento a sus hogares.

 

Bugarini destacó que los mercados son parte fundamental de la identidad de las colonias, pues además de impulsar la economía local, son espacios de encuentro donde se construyen relaciones de confianza y comunidad.

 

“Los mercados son el corazón de nuestras colonias. Detrás de cada puesto hay una familia, una historia y muchas ganas de salir adelante. Morelia tiene gente trabajadora, emprendedora y echada para adelante, y eso es algo que debemos reconocer y valorar”, expresó.

 

Asimismo, señaló que recorrer estos espacios y escuchar directamente a las y los comerciantes permite conocer sus necesidades, sus preocupaciones y el esfuerzo que realizan para mantener vivos sus negocios.

 

Finalmente, Giulianna Bugarini invitó a las familias morelianas a consumir local y respaldar a los pequeños comerciantes, al destacar que cada compra representa un apoyo directo a la economía de los hogares.

 

“Me llena de orgullo encontrarme con tanta gente que no se rinde, que trabaja todos los días y que ama lo que hace. Morelia tiene una enorme riqueza en su gente y nuestros mercados son prueba de ello. Sigamos apoyando a quienes con su trabajo hacen grande nuestra ciudad”, concluyó.

 

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