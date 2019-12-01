Giulianna Bugarini: la encuesta de Morena fue un ejercicio democrático, transparente y abierto

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Giulianna Bugarini sostuvo que la congruencia política comienza por cumplir la palabra empeñada. Por ello, la presidenta de la Junta de Coordinación Política afirmó que quienes participaron en el proceso interno de Morena conocieron previamente la metodología, aceptaron competir mediante encuesta y asumieron el compromiso de respetar la decisión ciudadana.

La legisladora recordó que las reglas no se establecieron después de conocer el resultado. Todas y todos los aspirantes supieron cómo serían evaluados, qué atributos serían medidos y de qué manera se definiría la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, encabezada hoy por Carlos Torres Piña.

Bugarini reconoció y agradeció el gran trabajo de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y de la secretaria general, Citlalli Hernández Mora, quienes condujeron un proceso abierto al diálogo, coordinaron las mesas de revisión y transparentaron los resultados junto con las empresas encuestadoras participantes.

“En la vieja política, las candidaturas se decidían desde una oficina y mediante el dedazo. En Morena se consulta al pueblo, se publican los resultados y se reconoce la decisión de la mayoría. No se pueden aceptar las reglas cuando comienza el proceso y desconocerlas cuando el resultado no favorece una aspiración”, expresó.

La presidenta de la JUCOPO señaló que Morena es un movimiento plural, integrado por distintas trayectorias, generaciones y formas de pensar, pero unido por un proyecto común. “Respetar la encuesta es respetar la democracia y la voluntad popular. Ahora corresponde sumar a todas las expresiones y trabajar en unidad para defender y profundizar la transformación de Michoacán”, concluyó.