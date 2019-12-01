Giulianna Bugarini defiende la economía de las familias en revisión de leyes de ingresos municipales

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- La diputada Giulianna Bugarini, presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, participa en el análisis y revisión de las 113 leyes de ingresos municipales para 2027, con una prioridad clara: garantizar contribuciones justas y evitar cobros excesivos que afecten la economía de las familias michoacanas.

Bugarini destacó que los municipios necesitan recursos para mejorar los servicios públicos, pero eso no debe significar mayores cargas para la ciudadanía. Por ello, desde el Congreso se revisan las propuestas de los ayuntamientos para asegurar que cada ajuste tenga sustento legal y sea proporcional. “Fortalecer las finanzas municipales no significa cobrar más a la gente, sino administrar mejor y cuidar cada peso. El dinero de las familias se respeta y desde el Congreso también se defiende”, sostuvo.