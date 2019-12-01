Giulianna Bugarini cuestiona el gasto del CAM mientras Morelia sigue sin servicios básicos

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2026.- Giulianna Bugarini lleva años recorriendo Morelia y, ahora que busca la coordinación municipal de Morena, vuelve a escuchar las mismas demandas: agua en las casas, alumbrado, calles sin baches y parques en buen estado. Mientras esas necesidades siguen pendientes, el gobierno panista de Alfonso Martínez destinó alrededor de 234 millones de pesos al Centro Administrativo de Morelia (CAM), según el propio secretario municipal de Obra Pública.

En 2024, Alfonso Martínez inauguró el CAM y trasladó ahí la Presidencia Municipal, el Cabildo, la Sindicatura y otras oficinas. El Ayuntamiento presentó la concentración de dependencias como una forma de ahorrar en rentas. El contraste está en lo que sigue pendiente en las colonias: según cifras del propio municipio, alrededor de 200 zonas habitacionales reciben agua por tandeo y unas 3 mil 450 viviendas se abastecen con pipas cada mes.

Tras el traslado, el Palacio Municipal dejó de ser la sede del Ayuntamiento. En abril de 2026, el Cabildo autorizó cobrar por el uso de sus espacios para eventos privados y mantuvo la gratuidad de las actividades culturales. El gobierno panista estrenó oficinas y convirtió el uso privado de un edificio histórico en una fuente de ingresos municipales. En las colonias, mientras tanto, hay familias que tienen que pagar de su bolsillo una pipa para cubrir lo más básico.

Bugarini ha planteado que el presupuesto municipal debe volver a las colonias en forma de servicios que funcionen todos los días. “El dinero del pueblo debe verse en las calles, en los parques, en el agua y en cada servicio público”, ha señalado. Para Morelia, eso significa poner primero a las familias que llevan años esperando que llegue el agua, que enciendan las luminarias y que el Ayuntamiento repare sus calles y recupere sus parques.