Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 10:53:43

Morelia, Michoacán. A 25 de noviembre de 2026.- Giulianna Bugarini continúa fortaleciendo la organización territorial de Morena en Morelia, mediante el trabajo coordinado con liderazgos, militantes y simpatizantes que comparten el compromiso de consolidar el proyecto de transformación desde las colonias y tenencias de la capital michoacana.

Con una estructura organizada y presencia permanente en territorio, Bugarini mantiene la cercanía con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y fortaleciendo la participación popular como eje fundamental de su trabajo.

La morenista refrenda su compromiso con la defensa de los derechos conquistados, los programas sociales y los principios que dieron origen al movimiento, convencida de que la organización, la unidad y el trabajo colectivo son fundamentales para dar continuidad a la transformación.