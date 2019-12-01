Giuliana Bugarini gana presencia en la interna de Morena: tres encuestadoras la colocan como la mujer mejor posicionadas para coordinar la 4T en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 12:39:46

Morelia, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.– A medida que se acerca la definición de quién encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Morelia, el nombre de Giuliana Bugarini Torres aparece de manera recurrente en distintas mediciones de opinión, que la ubican como uno de los perfiles femeninos con mayor respaldo dentro de Morena.

En tres mediciones difundidas durante octubre, la diputada local ha registrado porcentajes que la mantienen dentro de la conversación política rumbo a la definición de 2027.

Una primera encuesta de LaEncuesta.mx, difundida el 3 de octubre, registró a Bugarini con 18.7% de las preferencias, colocándola como la mujer con mayor respaldo entre los perfiles femeninos considerados.

Posteriormente, otra medición de la encuestadora Opinión Morelia, difundida el 25 de octubre, le otorgó 20.2%, nuevamente como la mujer mejor posicionada entre las aspirantes contempladas.

A estos resultados se suma el estudio de Gobernarte, levantado del 25 al 30 de octubre, en cuya gráfica de preferencias internas de Morena para Morelia Giuliana Bugarini aparece con 15.2%.

Más allá de las diferencias en los porcentajes, los resultados muestran que su nombre se mantiene presente en las mediciones y en la discusión sobre quién podría encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación en la capital michoacana.

Trayectoria política en la discusión

Bugarini cuenta con experiencia en la vida pública y partidista de Michoacán. Ha sido dirigente estatal de Morena, secretaria del Bienestar y actualmente se desempeña como diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado.

La definición de la coordinación municipal será una decisión relevante para Morena, pues quien resulte designado tendrá la responsabilidad de encabezar los trabajos políticos y organizativos del movimiento en Morelia rumbo al proceso electoral de 2027.

Por ahora, las encuestas representan fotografías de distintos momentos y no constituyen una designación oficial. Sin embargo, las tres mediciones colocan a Giuliana Bugarini como uno de los nombres femeninos recurrentes en la competencia interna.