Gestiones históricas permiten concretar obras carreteras en beneficio de Los Reyes: Humberto Jiménez

Los Reyes, Michoacán, a 20 de julio del 2026.- Las gestiones realizadas por el Gobierno Municipal de Los Reyes continúan dando resultados con obras de infraestructura que fortalecen la conectividad y el desarrollo de las comunidades, es así que el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado ha permitido hacer realidad proyectos que durante años fueron una demanda de la población.

Entre las acciones más importantes se encuentra la rehabilitación de la carretera Tsirio–Tingüindín, una vialidad que mejora la movilidad de habitantes, productores y comerciantes de la región, al facilitar el traslado de personas y mercancías en mejores condiciones de seguridad.

A este proyecto se suma la remodelación de la carretera Los Reyes–Sicuicho, una obra que se concreta gracias a una gestión histórica de 30 millones de pesos ante el Gobierno del Estado, además de una aportación municipal de 4 millones 340 mil 269 pesos con 07 centavos, recursos que permitirán mejorar una de las vías de comunicación más importantes del municipio.

Humberto Jiménez Solís reconoció el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para hacer posible estas inversiones, al señalar que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno genera beneficios directos para la población y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de la región.

El alcalde afirmó que estas obras representan el cumplimiento de compromisos asumidos con la ciudadanía y reflejan una administración que ha privilegiado la gestión de recursos y la inversión en infraestructura estratégica, con el propósito de responder a necesidades que durante muchos años permanecieron sin atención.

En ese marco, Humberto Jiménez Solís invitó a las y los habitantes del municipio a asistir este domingo 2 de agosto, a las 18:00 horas, al Auditorio Municipal, donde presentará su Segundo Informe de Gobierno, espacio en el que dará a conocer los principales resultados alcanzados por la administración, así como las acciones y proyectos que continúan impulsándose para el desarrollo de Los Reyes.