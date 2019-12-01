Gestiona Ernesto Núñez Aguilar inversión estratégica para Michoacán

Ciudad de México a 18 de septiembre de 2025. – En el marco de una reunión de trabajo celebrada en Palacio Nacional con el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el legislador federal por Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó de manera enfática la necesidad de mayores recursos y soluciones concretas para las necesidades más apremiantes de la entidad.

El diputado Núñez Aguilar destacó la importancia de un diálogo constante y productivo entre el Poder Legislativo y la Secretaría de Hacienda para alinear los presupuestos federales con las necesidades reales de los estados.

“Fue una reunión de trabajo muy productiva donde, desde el Partido Verde, pusimos sobre la mesa las prioridades de Michoacán. Subrayamos la urgente necesidad de invertir en proyectos estratégicos que detonen nuestro desarrollo económico y garanticen el bienestar de las familias michoacanas. Michoacán requiere atención y presupuesto específico, y hoy sentamos las bases para ello”, afirmó el diputado federal.

En su intervención, el diputado Núñez Aguilar solicitó al titular de la SHCP destinar recursos específicos para modernizar la infraestructura y robustecer la seguridad de este puerto de altura, un punto logístico fundamental para la economía nacional y el comercio internacional de México. Su potenciación es clave para generar más y mejores empleos en la región.

Garantizar el Abasto de Medicamentos, la reactivación del Fondo Minero, el impulso a la infraestructura urbana y cuidado del medio ambiente, fueron algunos de los puntos expuestos por el también dirigente del PVEM en Michoacán.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar se comprometió a dar seguimiento puntual a cada uno de estos temas en las comisiones legislativas correspondientes, para transformar los acuerdos y la buena disposición en iniciativas de ley y partidas presupuestales concretas.

“Este es el tipo de trabajo que la ciudadanía nos exige: gestión clara, diálogo y resultados. Seguiremos trabajando incansablemente para que Michoacán ocupe el lugar central que merece en la agenda nacional”, concluyó.