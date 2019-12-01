Gestiona Alma Mireya González proyectos hídricos ante Conagua para fortalecer el abastecimiento de agua en Quiroga

Quiroga, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Con el objetivo de impulsar proyectos que mejoren la infraestructura hídrica y garanticen un manejo responsable del agua en el municipio, la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez sostuvo una reunión de trabajo con el titular en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Arias, para dialogar sobre acciones que beneficien a las y los habitantes de Quiroga.

Durante el encuentro se abordaron diversos proyectos enfocados en fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio, particularmente en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, considerados temas prioritarios para mejorar la calidad de vida de la población.

La alcaldesa destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con las instancias federales para impulsar soluciones que permitan atender las necesidades del municipio y avanzar en proyectos que garanticen el acceso al agua y el cuidado del medio ambiente.

Como parte de estas gestiones, la presidenta municipal informó que próximamente se presentará el proyecto de reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal, con el propósito de gestionar los recursos necesarios que permitan concretar esta importante obra para Quiroga.

En la reunión también participaron el tesorero municipal, el director del organismo operador de agua potable OOAPASQ y el director de Obras Públicas, quienes acompañaron a la alcaldesa en este encuentro de trabajo enfocado en fortalecer las acciones en materia hídrica para el municipio.