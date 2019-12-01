Genera controversia alcalde de Juventino Rosas por exhibir a trabajadores y aplicarles "tablazos"

Juventino Rosas, Guanajuato, a 30 de octubre 2026.- Las intervenciones públicas del alcalde Fidel Armando Ruiz Ramírez volvieron a generar polémica, luego de que difundiera en redes sociales un video en el que confronta a trabajadores municipales de la construcción, señalados por presuntamente acosar a una joven, y los somete a un castigo físico como medida correctiva.

Esta actuación se suma a otra publicación reciente en la que el presidente municipal exhibió el robo de los ahorros de un sacerdote en una iglesia, hecho que le generó indignación y sobre el cual advirtió que buscaría que el responsable respondiera. “Ya saben que un ratero a mí no se me va”, expresó en aquel momento.

En el caso más reciente, Ruiz Ramírez acudió a una obra donde presuntamente ocurrieron faltas de respeto hacia una joven que transitaba por el lugar. Ahí pidió a los trabajadores identificarse y ofrecer una disculpa a la afectada; sin embargo, posteriormente promovió que los señalados se golpearan entre sí con una tabla, situación que también quedó registrada en video y fue difundida en sus redes sociales

Aunque la publicación original fue retirada, el edil posteriormente defendió su proceder al argumentar que su intención era respaldar a la joven y enviar un mensaje para evitar conductas de acoso.

La actuación provocó opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios consideraron que el alcalde respondió ante una conducta que afecta a las mujeres, otros cuestionaron que recurriera a castigos físicos y a la exhibición pública de los señalados, al considerar que este tipo de situaciones deben atenderse mediante los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la joven presentó una denuncia formal ni si existe alguna investigación o procedimiento administrativo contra los trabajadores involucrados.

El episodio reavivó la discusión sobre las facultades de los servidores públicos para intervenir ante señalamientos de esta naturaleza, así como sobre la diferencia entre atender una denuncia, garantizar la protección de una posible víctima y aplicar medidas que corresponden a las autoridades competentes.