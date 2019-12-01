Garantizar salud mental de servidores públicos en Michoacán, propone en iniciativa Abraham Espinoza

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- En respuesta al reciente y sensible fallecimiento de un médico ocurrido al interior de una institución pública de salud en la entidad, el Diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Abraham Espinoza Villa, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Salud de Michoacán en materia de salud mental, con enfoque preventivo y de acompañamiento dirigido a las personas servidoras públicas.

El legislador ecologista explicó que, más allá de las investigaciones correspondientes, este hecho evidenció una realidad estructural que no puede seguir siendo ignorada: la acumulación de desgaste emocional, presión laboral y ausencia de mecanismos institucionales de apoyo para quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad y contacto directo con la ciudadanía.

“No se trata de casos aislados ni de falta de compromiso. Se trata de agotamiento, de soledad institucional y de la ausencia de políticas públicas que coloquen el bienestar emocional de quienes nos sirven como un asunto prioritario. Un Estado que no cuida a su personal, difícilmente puede brindar un servicio de calidad a la población”, señaló Espinoza Villa.

La iniciativa propone que, dentro de los programas estatales de salud mental, se incluya de manera expresa a las y los servidores públicos que desempeñan labores de atención directa a la ciudadanía o que participan en la toma de decisiones que impactan la vida de otras personas.

Para ello, la medida contempla la realización de evaluaciones periódicas para identificar factores de riesgo psicosocial, la búsqueda de espacios de orientación y acompañamiento emocional y la capacitación en manejo de estrés y prevención del desgaste laboral.

El diputado enfatizó que la propuesta no tiene un carácter sancionador, sino estrictamente preventivo y de cuidado institucional.

“Lo que proponemos es que la Secretaría de Salud de Michoacán tenga la atribución clara y la obligación de implementar acciones sistemáticas de salud mental dirigidas a su propio personal y, por extensión, a todas las áreas del gobierno estatal que lo requieran. No podemos esperar a que ocurran más tragedias para actuar”, agregó.

Espinoza Villa destacó que en otras jurisdicciones se han implementado modelos similares con resultados positivos tanto en el bienestar laboral como en la calidad de los servicios públicos. La iniciativa retoma experiencias comparadas y las adapta al contexto michoacano, siempre bajo los principios de confidencialidad, respeto a los derechos humanos y corresponsabilidad institucional.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado y a la sociedad michoacana en general para respaldar esta propuesta.

“Cuidar la salud mental de quienes sirven al pueblo no es un gesto de buena voluntad: es una obligación del Estado y una condición indispensable para el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Hoy Michoacán tiene la oportunidad de dar un paso adelante y construir una administración pública más humana, más sensible y más comprometida con el bienestar integral de todas las personas”, concluyó.