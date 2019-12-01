Garantizar más recursos para el Bienestar, principal objetivo del Plan B: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- La reducción de privilegios para liberar más de 4 mil millones de pesos para infraestructura y programas de bienestar en estados y municipios, es uno de los principales objetivos del Plan B, en materia de reforma electoral, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló la diputada Fabiola Alanís.

Luego de que este martes se presentara la nueva propuesta de reforma electoral que envió el Ejecutivo Federal al Senado, la presidenta de la Junta de Coordinación Políticadel Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, refrendó su respaldo a esta nueva iniciativa porque se apega a las exigencias del pueblo y a los principios que sostiene el movimiento de la Cuarta Transformación.

Fabiola Alanís coincidió en que es necesario ajustar elrecurso utilizado en los congresos locales del país hacia el tope máximo del 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad, para garantizar la operación efectiva de cada institución a partir de la eliminación de altos sueldos, de seguros especiales y de otro tipo de privilegios del personal de confianza, sin afectar derechos laborales; al que igual que garantizar la reducción de sueldos en el Instituto Nacional Electoral y en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); además de establecer un número máximo de regidurías y sindicaturas en los municipios del país.

“Esta reducción de privilegios que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum representaría un monto de 4 mil millones de pesos, que equivale a todo la inversión que hoy se hace en Michoacán para beneficiar más de 42 mil jóvenescon la beca Gertrudis Bocanegra”, destacó la diputada Fabiola Alanís.

Eliminar privilegios en órganos electorales, partidos políticos, ayuntamientos y congresos locales, a la vez que se amplía la participación política del pueblo con la posibilidad de realizar la revocación de mandato de la Presidencia de la República cada tres años y la mejora en la fiscalización de recursos para campañas electorales, permitirán un mayor fortalecimiento de la democracia en el país, consideró la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán.

La diputada Fabiola Alanís destacó que la semana pasada ya presentó una propuesta de reforma electoral local para fortalecer la participación democrática, la regulación de la inteligencia artificial en las campañas locales y la fiscalización de recursos, con la finalidad de ampliar los alcances en Michoacán de las reformas enviadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.