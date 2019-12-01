Garantizar el derecho a la salud es un trabajo conjunto: Brissa Arroyo 

Morelia, Michoacán, 30 de Octubre de 2026.- El garantizar el derecho humano a la salud es una tarea conjunta en la que se requiere de instituciones gubernamentales, Poder Legislativo, personal de salud y la propia ciudadanía, destacó la Diputada Local Brissa Arroyo Martínez.

Lo anterior en el marco de la inauguración del Cuarto Congreso Nacional del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA), en donde subrayó que la unidad sindical no es uniformidad ni pensar todos del mismo modo, por el contrario, es diálogo y entendimiento para transitar a objetivos conjuntos.

La Diputada de la Ciudadanía, afirmó que: "Hablar del acceso a la salud es hablar de derechos humanos y de justicia social; y para garantizar esos derechos tenemos que contribuir todos, es un esfuerzo en el que debemos aportar desde nuestro ámbito".

En ese sentido hizo un llamado a las autoridades de salud hacer una autocrítica y atender los desafíos, al Legislativo para observar las leyes y verificar que se cumplan, así como a la sociedad para fortalecer la parte de prevención.

Brissa Arroyo habló también de cuidar al personal de salud en su conjunto, de manera integral, porque, -dijo-, es importante prevenir el síndrome de Burnout, ese agotamiento que muchas veces enfrenta el personal en los centros hospitalarios.

Durante su Ponencia "Agenda Legislativa en Materia de Salud de las Mujeres", Brissa Arroyo compartió las iniciativas que ha presentado en el Congreso Local enfocadas a la salud digna y con perspectiva de género, con un Parlamento Abierto y colocando en el centro de cada decisión a las personas desde la parte Legislativa y paralelamente con la Red de Apoyo con Brissa Arroyo.

Algunos temas son relacionados con violencia obstétrica, el Código Mariposa enfocado al duelo perinatal, la movilidad oncológica y la implementación de la Sala de lactancia del Poder Legislativo, para lo cual ella cedió sus oficinas.

Asistieron a este Cuarto Congreso SIMESA, el Secretario de Salud del Estado Elías Ibarra, Jesús Ricardo Cruz Cotero, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de SIMESA, Victor Manuel Ortega Baeza, de SIMESA en Michoacán así como Sergio García Avellaneda, coordinador del Congreso.