Garantizar derechos y abrir futuro a las juventudes, es prioridad: Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 19:39:05

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto de 2015.- Con el compromiso de impulsar a las y los jóvenes y reconocer su papel como agentes de cambio, la senadora Araceli Saucedo Reyes participó en el foro juvenil del PRD Michoacán y en la firma del Compromiso por las Juventudes.

La senadora por Michoacán agradeció la convocatoria a la secretaria de los Jóvenes de la Dirigencia Estatal, Lupita Flores, así como la presencia del diputado Conrado Paz, quien también formó parte de este espacio de diálogo.

“Estoy convencida de que la participación de las y los jóvenes en la vida pública fortalece las acciones. Fue un honor escuchar sus propuestas e inquietudes, porque muchas de ellas pueden transformarse en leyes, tanto desde el ámbito local como federal”, expresó Araceli Saucedo Reyes.

Asimismo, celebró la visión y la capacidad de las juventudes para convertir los problemas en oportunidades, subrayando la necesidad de trabajar de manera conjunta en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

“Hoy los jóvenes enfrentan múltiples desafíos; solo haciendo suyas sus causas y soluciones podremos acabar con las desigualdades estructurales que persisten entre ellos”, puntualizó la senadora.

Con este compromiso, refrendó su convicción de acompañar e impulsar a las juventudes como actores fundamentales en el desarrollo de Michoacán y del país.