Garantizado recurso del Fortapaz para comunidades con autogobierno: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:30:19

Morelia, Michoacán, 23 de enero de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que las comunidades indígenas con autogobierno tienen garantizado el acceso a recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), destinado para equipar, capacitar y reforzar a las policías comunitarias en las acciones de seguridad.

Al encabezar la tercera reunión de trabajo con comunidades indígenas, el mandatario refirió que a través de este fondo estatal se podrán adquirir patrullas nuevas, uniformes y otros que se requieran para sus rondas comunitarias.

Además de que se agilizarán los periodos de capacitación y certificación para la seguridad comunal y se diseñará un esquema de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública para coordinar acciones con la Guardia Civil.

Tras escuchar las solicitudes de las comunidades indígenas, Ramírez Bedolla adelantó que este año se dotará con una ambulancia nueva y equipada a todos los autogobiernos y se revisará que las clínicas cuenten con lo necesario para la atención médica.

“Son 50 comunidades que se rigen por autogobierno y presupuesto directo, es decir, 250 mil habitantes de pueblos originarios en Michoacán que gozan de recursos directos administrados a través de sus autoridades comunales”, comentó.