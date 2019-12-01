Garantiza Humberto Jiménez Solís acceso al agua potable en La Higuerita, en Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 20:49:10

Los Reyes, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.– Al garantizar el acceso al agua potable en la comunidad de La Higuerita, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, cumplió un compromiso histórico con las familias que durante años solicitaron este servicio básico.

El alcalde destacó que su administración ha priorizado escuchar a la ciudadanía y atender las necesidades más apremiantes, subrayando que el acceso al agua es un derecho fundamental que hoy se hace realidad para las y los habitantes de esta localidad.

Gracias al trabajo coordinado con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, encabezado por Manuel Rocha, se logró la instalación de tomas domiciliarias que permiten a las familias contar con agua potable directamente en sus hogares.

Vecinas y vecinos de La Higuerita expresaron su agradecimiento al presidente municipal, reconociendo que esta acción representa justicia social, al hacer valer sus derechos y responder a una demanda que por años no había sido atendida.

Asimismo, destacaron que el gobierno municipal ha demostrado con hechos su compromiso con la gente, reflejando cercanía, sensibilidad y un trabajo constante en favor del bienestar de la población.

Humberto Jiménez reiteró que continuará impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las familias, convencido de que cuando se gobierna con responsabilidad y corazón, los resultados llegan a cada rincón del municipio.